Willem II, Eredivisie'ye geri dönüyor

Willem II, gelecek sezon Vriendenloterij Eredivisie'de oynayacak. John Stegeman'ın takımı, cumartesi günü FC Volendam'ı 1-2 yenerek yükselme ve düşme play-off'larının finalini kazandı ve uzatmalarda galip gelinemeyince penaltı atışlarında üstünlük sağladı. Böylece Volendam, geçen çarşamba günü aldığı 1-2'lik galibiyete rağmen Keuken Kampioen Divisie'ye düştü.

Tilburg ekibi, Kras Stadyumu'nda rüya gibi bir başlangıç yaptı. Mounir El Allouchi'nin isabetli ortasının ardından Siegert Baartmans yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Devin Haen, Willem II adına bir gol daha attı, ancak bu gol ofsayt pozisyonundaydı. Her halükarda bu, gergin görünen Volendam için bir uyarı niteliğindeydi.

Volendam'ın endişeleri, Finn Stam'ın Gibson Yah'tan topu kapıp sağ alt köşeye gol atmasıyla daha da arttı. Yah, Stam'ın yüzüne vurduğunu iddia etti, ancak bu nedenle hakemler golü iptal etmedi. Hayal kırıklığına uğrayan Yah, hemen yerini Dave Kwakman'a bıraktı.

25. dakikadaki su molasında, takımdan ayrılacak olan yedek oyuncu Robert Mühren, bu çok önemli maçın dramatik başlangıcı nedeniyle takım arkadaşlarına kızgındı. Maçın yeniden başlamasının ardından Juninho Bacuna'nın şutu Thomas Didillon-Hödl tarafından çelindi. Volendam, ilk yarının son bölümünde biraz daha tehlikeli hale geldi.

Yannick Leliendal uzak mesafeden sol alt köşeye golü bulduğunda Volendam oyuncuları ve taraftarlarının umutları yeniden canlandı. Willem II için bir talihsizlikti, ancak takım devre sonuna kadar 1-2'lik üstünlüğünü korudu. Balıkçı köyünde heyecan verici bir ikinci yarı olacağa benziyordu.

Rick Kruys, geriye düşen skoru telafi etmek amacıyla Anthony Descotte'un yerine Mühren'i oyuna aldı. İkinci yarı çok daha sönük geçti ve her iki takım da pek tehlike yaratamadı. Volendam'da uzatmalar yaklaşıyordu ve finalistlerin taraftarları takımlarının arkasında durmaya devam ediyordu. Bu sırada Mühren, Henk Veerman'ın akıllı pasının ardından yakın mesafeden direğe çarptı.

Karar normal süre içinde verilemedi ve uzatmalar kaçınılmaz oldu. Uzatmalarda, tam da Mühren yakın mesafeden 2-2'yi attı. Ancak gol, kısa süre önce Leliendal'ın yaptığı faul nedeniyle iptal edildi ve bu faul için sarı kart bile gösterildi. Uzatmalarda galip belirlenemedi ve sıcak Volendam'da penaltı atışları başladı.

Penaltı atışlarında Volendam adına Nordin Bukala golü kaçırırken, Willem II tüm denemelerde hatasız kaldı. Böylece Tilburg ekibi gelecek sezon yine en üst seviyede oynayacak. Ev sahibi takım ise Keuken Kampioen Divisie'ye düşecek.