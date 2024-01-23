Trabzonspor maçında başarılı bir performans sergileyen Wilfried Zaha, ülkesinde olay yaratıp milli takımı karıştırdı.

Zaha, Afrika Uluslar Kupası için milli davet almadı

Trabzonspor maçındaki performansı, teknik direktörü zorda bıraktı

Jean Louis Gasset'e sosyal medyada tepki vardı

NE OLDU? Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk olurken sarı-kırmızılılar maçtan 5-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Karşılaşmada Galatasaray'ın 2 gol, 1 asisti Wilfried Zaha'dan gelmişti. Zaha'nın bu performansı ülkesi Fildişi Sahili'nde de gündem oldu.

BÜYÜK RESİM: Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili ev sahipliği yapıyor. Ancak Zaha turnuva için milli davet almadı. Zaha'yı milli takım kadrosuna almayan teknik direktör Jean Louis Gasset eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

NE SÖYLENDİ? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; sosyal medyada "Zaha'yı çağırmadığı için pişmanız", "Jean Louis Gasset'in şu anda sinirlendiğine eminim" gibi yorumlar yapıldı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray ile çalışmalarına devam eden Wilfried Zaha, 25 Ocak'taki İstanbulspor maçına hazırlanıyor. Galatasaray ardından 29 Ocak'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.