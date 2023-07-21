Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin gözdesi Zaha'dan üzücü haber geldi.

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin en büyük transfer hedefi Fildişili yıldız Zaha'ydı.

Uzun bir süredir Zaha'nın Sarı-Lacivertli formayı giymesi için büyük bir uğraş veriliyor, ancak yıldız golcüden gelen son haber Fenerbahçeli taraftarların tadını kaçıracak cinsten...

Zaha için seferberlik ilan edilmişti

Bunun için Wilfried Zaha transferini bitirmek adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumdaydı... Sarı-Lacivertliler, Arda Güler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Zaha’nın menajeri ve abisi olan Herve ile bir kez daha temas kurmuştu ve oyuncunun son kararını vermesini istemişti.

Tekrar görüşüldü

Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro’yu bulan senelik maaş ve imza parasıyla yeni bir teklif sunduğu biliniyordu ve şu anda transfer süreciyle ilgili ortaya çıkan gelişme, bütün planları bozdu.

Zaha için son iki teklif kalmıştı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fildişili yıldız için artık karar aşamasına girmek zorundaydı. Yıldız golcünün, artık kendisini isteyen takımlar arasında son kararını vermesi bekleniyordu, çünkü onu isteyen takımlar arasında geçen sezon formasını giydi Crystal Palaca ve Fenerbahçe kalmıştı.

Zaha'dan Fenerbahçe'ye üzücü haber

Uzun süredir transferi konusunda büyük bir çaba sarf edilen Zaha'dan kötü haber geldi. İngiliz yayın organı Telegraph, Wilfried Zaha'nın Crystal Palace ile yeni bir sözleşme imzalayacağını duyurdu. By gelişme üzerine, büyük bir istekle Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Fildişili golcüden Sarı-Lacivertli taraftarları üzen haber geldi. Bu transferin olumsuz sonuçlanmasıyla Fenerbahçe yönetiminin, gözünü farklı alternatiflere çevirmesi bekleniyor.