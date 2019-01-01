Wilfried Zaha şu anda transferle ilgilenmediğini söyledi

Crystal Palace oyuncusu Wilfried Zaha, Manchester United'a transfer olacağına yönelik iddiaları yanıtladı.

'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, eski kulübü 'a transfer olacağına yönelik iddaları reddetti.

Sky Sports'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, şu anda böyle bir transferin gündeminde olmadığını söyledi.

Gündeme gelen iddialara açıklık getiren Wilfried Zaha, "Şu anda Crystal Palace'da forma giyiyorum ve benim geleceğim burada. Başka bir şey düşünmüyorum. Her zaman yaptığım gibi sadece futbolumu oynamaya devam edeceğim ve geleceğin neler göstereceğini hep birlikte bekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Bu sezon Premier Lig'de takımına 8 gol 8 asistlik katkı yapan Fildişili oyuncu ile Manchester United haricinde Christian Pulisic'in transferi konusunda ile anlaşan da yer alıyor.