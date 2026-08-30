RealityFBI'nin haberine göre, Pazartesi günü Vandaag Inside'ın geleceğine ilişkin önemli bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya patron John de Mol da katılacak. Talpa bünyesinde, SBS6 programının kadrosu ve özellikle sunumu konusunda değişikliklerin masada olduğu, bilhassa da Wilfred Genee'nin pozisyonunun tartışmaya açıldığı belirtiliyor.

RealityFBI kaynaklarına göre görüşmelerde Genee, Thomas van Groningen ve Raymond Mens'in isimleri geçiyor. Genee'nin tamamen değiştirilmesi çok olası görünmese de, sunucunun yayınlarının bir kısmını devrettiği bir formülün ciddi şekilde ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor.

Bu senaryo, Genee'nin daha önce dile getirdiği bir istekle örtüşüyor. René van der Gijp'e Vandaag Inside'da haftada bir akşam izin verilmesinin ardından Genee, bu yılın mayıs ayında kendisinin de daha az sıklıkla masada oturmak istediğini söylemişti: “Ben de bir noktada şunu söyledim: ‘O zaman bana da haftada bir gün izin verin.’ Ama o anda herkes bir anda tepki gösterdi, yani bu kesinlikle bir seçenek değildi.”

Genee, o dönemde kendisinin yerine geçebilecek biri olarak Thomas van Groningen'i işaret etmişti. Sunucu, Van Groningen'in Vandaag Inside'ın birkaç yayınını üstlenmesinin ardından mayıs ayında, “Bunun altından kesinlikle kalkabileceğini düşünüyorum, dolayısıyla böyle bir ihtimal var” demişti.

Genee, ara sıra kendisinin farklı bir rol üstlenmesi fikrinin de hoşuna gittiğini belirtmişti. “Thomas van Groningen benim yayınlarımı devraldığında, buna biraz alışmam gerekeceğini ve zorlanacağımı düşünmüştüm. Ama buraya gelip programa başladığım gün, ‘Vay be, aslında farklı bir şey yapmak ne kadar da güzelmiş’ diye düşündüm.”

RealityFBI'ye göre Van Groningen'in yanı sıra, daha sık masaya gelebilecek Raymond Mens için daha büyük bir rol de konuşuluyor. Ayrıca Hélène Hendriks'in pozisyonunun da görüşme konusu olduğu belirtiliyor.

Bu görüşmeler dikkat çekici bir dönemde yapılıyor, çünkü Genee bir süredir olası bir RTL geçişiyle anılıyor. Talpa ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor ve daha önce rakibe ayrılığı konusunda gerçekten görüşmeler yapılacağı bildirilmişti.