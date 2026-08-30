RealityFBI'nin haberine göre, Pazartesi günü Vandaag Inside'ın geleceğiyle ilgili önemli bir görüşme yapılacak. Bu görüşmeye üst düzey yönetici John de Mol da katılacak. Talpa içinde, özellikle Wilfred Genee'nin pozisyonunun tartışma konusu olduğu, SBS6 programının kadrosu ve bilhassa sunumu konusunda değişikliklerin masada olduğu belirtiliyor.

RealityFBI kaynaklarına göre, görüşmelerde Genee, Thomas van Groningen ve Raymond Mens'in isimleri geçiyor. Genee'nin tamamen değiştirilmesi çok olası görünmese de, sunucunun yayınlarının bir kısmını devrettiği bir formülün ciddi şekilde ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor.

Bu senaryo, Genee'nin daha önce kendisinin de dile getirdiği bir istekle örtüşüyor. René van der Gijp, Vandaag Inside'da haftada bir akşam izin aldıktan sonra Genee, bu yılın Mayıs ayında kendisinin de biraz daha seyrek masada oturmak istediğini söylemişti: “Ben de bir noktada şunu söyledim: ‘O zaman bana da haftada bir gün izin verin.’ Ama herkes bir anda çok tepki gösterdi, yani bu kesinlikle bir seçenek değildi.”

Genee, o dönemde kendisinin yerine geçebilecek biri olarak Thomas van Groningen'i işaret etmişti. Sunucu, Van Groningen'in daha önce Vandaag Inside'ın birkaç yayınını üstlenmesinin ardından Mayıs ayında, “Bence bunu kesinlikle devralabilir, dolayısıyla böyle bir ihtimal var” demişti.

Genee'ye göre zaman zaman kendisinin farklı bir rolde yer alması fikri de oldukça hoşuna gitmişti. “Thomas van Groningen benim yayınlarımı devraldığında, buna biraz alışmam gerekeceğini ve zor bulacağımı düşünmüştüm. Ama buraya gelip programa başladığım gün, ‘Vay be, aslında farklı bir şey yapmak ne kadar da güzelmiş’ diye düşündüm.”

RealityFBI'ye göre Van Groningen'in yanı sıra, daha sık masaya gelebilecek olan Raymond Mens için de daha büyük bir rol konuşuluyor. Ayrıca Hélène Hendriks'in pozisyonunun da gündem maddelerinden biri olduğu belirtiliyor.

Görüşmeler dikkat çekici bir dönemde yapılıyor, çünkü Genee bir süredir olası bir RTL transferiyle anılıyor. Talpa ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor ve daha önce rakibe ayrılık konusunda gerçekten görüşmeler yapılacağı bildirilmişti.