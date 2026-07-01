Wilfred Genee’nin dikkat çeken hamlesi nedeniyle “Toekomst Vandaag Inside” programının geleceği belirsiz

Wilfred Genee’nin Vandaag Inside’daki geleceği belirsiz görünüyor. AD Media Podcast’te, sunucunun RTL ile görüşmelerde olduğu ortaya çıktı. Genee’nin Talpa ile bir yıl daha süren bir sözleşmesi bulunuyor.

SBS6'da yayınlanan bu günlük talk show, 2022'den beri Talpa'nın en çok izlenen programı konumunda. Ancak programın devamlılığı konusunda şu anda belirsizlik var. Johan Derksen, 2027'de sözleşmesi sona erdiğinde programa devam edip etmeyeceğini bilmiyor ve Genee de tereddüt ediyor gibi görünüyor.

RTL bu durumdan haberdar ve şu anda Genee ile görüşüyor. “Bir yerde, görüşmelerin sürdüğünü ve hala müzakere halinde olduklarını okuduğumda gerçekten şaşırdım,” diyor, geçmişte bu talk şova düzenli olarak konuk olan AD köşe yazarı Angela de Jong.

“Peter van der Vorst, VI ekibine artık ihtiyaç duymadığını her zaman çok kesin bir şekilde belirtmişti ve dürüst olmak gerekirse, onları RTL 4’te pek hayal edemiyorum. Bu biraz RTL 7 ile ne yapmak istediğinize bağlı. Çünkü o kanala çok fazla para yatırmanız gerekecek,” diyerek De Jong, Hollanda televizyon dünyasını analiz ediyor.

De Jong, Genee’nin yeni bir maceraya atılmaya karar vermesini anlayacağını söylüyor. “Videoland için de her türlü programı yapabilir. Oysa şu anda SBS6’da buna pek fırsat bulamıyor. Genee için Videoland’da çok daha fazla imkân olduğu apaçık ortada.”

Genee, Derksen ve René van der Gijp yıllardır VI kanalının yüzleri. Buna rağmen bu beyler sık sık tartışıyorlar. Geçen hafta Derksen, Genee’nin 77 yaşındaki birinin televizyonda seksle ilgili yorumlarda dikkatli olması gerektiği yönündeki sözlerinden hiç hoşlanmadı.