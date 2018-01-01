West Ham'dan Medel için Beşiktaş'a 7 milyon euro

West Ham United, Pellegrini'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Gary Medel için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerdi.

West Ham United, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için Beşiktaş'a resmi teklifini yaptı.

Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı yönetimle İstanbul'da bir araya gelen ingiliz ekibinin temsilcileri, tecrübeli orta saha için 7 milyon euro önerdi.

Devre arasında Medel'i kadrosunda katmak istediklerini West Hamlı temsilcilere bildiren siyah beyazlı yöneticiler, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Beşiktalı yöneticiler ile Premier Lig ekibinin temsilcileri, Ocak ayının ilk haftasında İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan Medel için yeniden görüşme gerçekleştirecek.