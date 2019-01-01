West Ham United, Pablo Fornals'i transfer etti

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Fornals’ı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücreti açıklanmasa da, oyuncunun kulüp tarihinde Felipe Anderson’dan (42 milyon sterlin) sonra en pahalı ikinci transfer olduğu bildirildi.

, 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınında, West Ham United’ın bu transfer için 24 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.

Pablo Fornals, formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 5 gol attı.