West Ham United'ın forvet oyuncusu Yarmolenko'nun eşi ve çocuğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işgali Şubat ayında başlattığında doktor randevusu için Ukrayna'daydı.

Yarmolenko Football 1/2/3'e verdiği demeçte, "Her şey başladığında, 24 Şubat'ta antrenmana geldim ve onlarla konuşamıyordum bile." "Gözyaşlarım akıyordu. Hocadan eve gitmeme izin vermesini istedim.

"Bunun olabileceğine inanmadım. Çocuğumun doktor randevusu için ailemi Kiev'e gönderdim.

"Ertesi sabah başladığında nasıl olduğumu hayal edebiliyor musunuz? Sadece koşarak kafamı duvara vurmak istedim. Ailemi Kiev'e gönderiyor olmam aptalcaydı ve Londra'da sadece oturuyorum."

13 Mart'ta Aston Villa'ya karşı futbola dönen ve Londra Stadyumu'nda gol atan Yarmolenko, savaştan uzaklaşmak için sevdiği spora geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

Yarmolenko, "Uyuyamadım, yemek yiyemedim ve sürekli akrabalarımla telefondaydım" dedi.

"David Moyes bana antrenman yapıp yapmamayı seçebileceğimi ve ailemin güvenliğini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiğini söyledi.

"Profesyonel kalmam gerekiyordu, bu yüzden geri döndüm. Sadece deliriyordum ve dikkatimin dağılması gerekiyordu."

Ukrayna'da hayat nasıl?

32 yaşındaki Ukraynalı, ülkeyi Rus işgaline karşı savunmaya yardımcı olmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 75 bin pound verdi. Yarmolenko, savaş hakkında konuşmaktan korktuğunu itiraf ediyor.

Yarmolenko, "Orada olanlar, sürekli bombardımanın olduğu yerde, bir sığınaktalar" diye ekledi. "Bütün insanlar gibi bodrumlarda saklanıyorlar.

"Bunun hakkında konuşmak gerçekten korkutucu - köylere yapılanları gördüğümde düşmanlıkların ne kadar sürekli olduğunu görüyorsunuz.

"Artık gözyaşlarım yok. Bunu algılamak imkansız."

Ukrayna'ya mesaj

Ukraynalı, insanları birbirine yardım etmeye çağırıyor ve herkesin savaşmaya gücünün yetmediğine dikkat çekiyor.

Yarmolenko, "Mesajım herkesin savaşamayacağıdır" dedi. "Herkes ateş edemez. Şimdi birbirimize yardım etmeliyiz. Bize kendimizden başka kimse yardım edemez.

"Kesinlikle hiçbir ülkeye yenilmeyeceğimize eminim, bu yüzden memleketime yardım etmeye çalışıyorum.

"Anlıyorum ki bu bir kez sona erdiğinde birçok çocuk anne babasız kalacak, birçok aile evsiz kalacak. Birlikte bir şeyler inşa etmemiz ve birbirimize yardım etmemiz gerekecek."

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