Wesley Sneijder: "2010 Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin kazanması haksızlıktı"

Galatasaray ile Inter'in eski yıldızı Wesley Sneijder, 2010 yılında Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanmasının haksızlık olduğunu düşünüyor.

Inter, 2010 yılına başarısıyla damga vurmuştu

Ama Ballon d'Or ödülü Messi'nin oldu

Wesley Sneijder, Ballon d'Or'u kendisinin hak ettiğini düşünüyor

NE OLDU? 2009-10 sezonunda mükemmel bir dönemden geçen Wesley Sneijder, Jose Mourinho önderliğinde Inter ile Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Kulüpteki başarılarının yanı sıra Sneijder, 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda ile final oynamış ve İspanya'ya 1-0 kaybetmişlerdi. Ancak 2010 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan isim Lionel Messi oldu. Wesley Sneijder bu seçimin bir haksızlık olduğuna inanıyor.

NE SÖYLENDİ? Mısır kanalı Alhayah TV'ye konuşan Wesley Sneijder şunları söyledi: "2010 Ballon d'Or'u benim değil de Lionel Messi'nin kazanması biraz haksızlıktı. Ama ben bu konularda ağlak biri değilim. Ballon d'Or bireysel bir ödül ve ben takımla birlikte kupalar kaldırmayı tercih ederim. Şampiyonlar Ligi ile Ballon d'Or arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım Şampiyonlar Ligi'ni seçerdim. Bu zaferden dolayı çok mutluyum. 2010 finalinde de İspanya'ya karşı kazanmayı hak etmiştik ama onlar da inanılmazdı ve bizi yendiler. Finalde oynamak hayalini kurduğum bir başarıydı, kaybettiğim için kalbim hala kırık."

BÜYÜK RESİM: Wesley Sneijder, 2010 Ballon d'Or sıralamasında dördüncü olmuştu. Lionel Messi oyların %22'sini alırken Andres Iniesta %17 ve Xavi %16 oy almıştı. Wesley Sneijder ise oyların %14'ünü almıştı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Wesley Sneijder, 2019'da Al Gharafa formasıyla son maçına çıkarak kramponlarını astı.