Premier Lig tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Arsene Wenger, halihazırda FIFA'da dünya futbolunun gelişiminden sorumlu görevi üstleniyor. Buna rağmen, ülkesi Fransa Milli Takımı'nın haberlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Arsenal'in eski teknik direktörü, bugün cumartesi günü Paris FC ile Strasbourg arasındaki maç sırasında «Ligue 1+» radyosuna sürpriz bir konuk oldu ve Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nı çalıştırma görevini üstlenmesi hakkında konuştu.

Foot Mercato sitesi, Wenger'in açıklamalarını aktardı. Wenger şöyle konuştu: "Zidane görevini iyi yapıyor ve herkes onu bekliyor. Fransa'da güçlü bir temel var, bu da iyi sonuçlar almamayı zorlaştırıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Dünya Kupası yarı finaline ulaşmak ile finale çıkmak arasında, her şeyin yolunda gittiği yıllar ve gitmediği yıllar var."

Şu vurguyu yaptı: "Zidane'la ilgili birçok beklenti var, bu yüzden baskı altında. Ama buna alışkın; kariyeri boyunca bu atmosferi yaşadı."

Wenger sözlerini şöyle tamamladı: "Her halükârda teknik direktör Zidane'a başarılar diliyoruz, çünkü Fransa Milli Takımı'nın kazanmasını görmeyi seviyoruz."

Zidane, Fransa Milli Takımı'nı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan, ayrıca 2022 baskısında ikincilik ve 2026'da dördüncülük elde eden Deschamps'ın yerine çalıştırma görevini üstlendi.

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