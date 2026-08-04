Wenger, Infantino'nun tartışmalı planından kendini aklıyor

Arsenal'in efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası turnuvalarının haklarının satışına ilişkin skandalın büyümesi ve bu skandalın kendisini koltuğundan etme tehdidi oluşturması üzerine, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'dan uzak durmaya çalıştı.

Avrupa Futbol Federasyonu, Infantino'yu dünya futbolunun yönetim organının başındaki görevinden uzaklaştırmayı amaçlayan hamleleri organize etmek için çalışıyor.

Infantino, Dünya Kupası gibi turnuvalardaki payların sistem dışındaki yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı planları açıklamasının ardından geniş çaplı bir öfke dalgasıyla karşı karşıya.

Avrupa Futbol Federasyonu, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun gizli teklifi reddetmek için birleşmesinin ardından Infantino geri adım atmak zorunda kaldı.

Uluslararası Futbol Federasyonu başkanı olarak dördüncü kez göreve gelmek için seçimlere girmeye hazırlanan Infantino'yu koltuğundan etmeye yönelik şu anda koordineli çabalar bulunuyor.

Wenger, Uluslararası Futbol Federasyonu'nda görev yapıyor ve bu yaz Dünya Kupası boyunca sık sık Infantino'nun yanında otururken görülmüştü.

Bu konudaki sessizliği nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalan Arsenal'in efsanevi teknik direktörü, resmi bir açıklama yapmaya karar verdi.

Wenger şunları söyledi: "Uluslararası Futbol Federasyonu'nda dünya futbolunun gelişiminden sorumlu başkanlık görevini üstleniyorum. Ekibimle birlikte, oyun verilerinin analizini, Uluslararası Futbol Federasyonu'na bağlı elektronik antrenman merkezini ve en çok ihtiyaç duyulan 60 ülkedeki 60 akademi aracılığıyla gençlerin eğitiminin geliştirilmesini, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki genç yaş kategorisi müsabakalarını denetliyorum.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna ek olarak, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarıyla ilgili kurulunda teknik danışman olarak görev yapıyorum. Bu stratejik plana katılmadım ve projeyi ilk kez ancak medya raporları aracılığıyla öğrendim."

Şu sözlerle tamamladı: "Projenin geri çekilmesi kararı kesinlikle gerekliydi ve sorgulanmasına yer yok, çünkü oyunumuza bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir Uluslararası Futbol Federasyonu'nun varlığına güçlü bir şekilde inanıyorum."