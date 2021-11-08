Wenger'den Arsenal itirafı: 10 yıl önce ayrılmalıydım

1996’da Arsenal’in başına geçen Arsene Wenger, Londra ekibine tarihindeki en başarılı dönemlerinden birini yaşatmayı başarmıştı.

Ancak Fransız menajer, artık Arsenal’in Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşmasından sonra 2018 yılında kulübe veda etmişti.

Wenger, ilk olarak 2007 yılında yönetimle sorun yaşadığını belirtirken ayrılığının 10 yıl önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Neler söylendi?

Tecrübeli menajer, Arsenal dönemini anlatan “Arsene Wenger: Invincible” isimli belgeselde şu açıklamalarda bulundu:

“Kendimi tamamen kulüple özdeşleştirmiştim, benim yaptığım hata buydu.”

“Benim en büyük kusurum, bulunduğum yeri çok sevmemdi. Bundan pişmanım. Başka bir yere gitmeliydim.”

“Bazen merak ediyorum, namağlup tamamladığımız sezondan sonra doğru gitmeyen bir şeyler var mıydı? 2007 yılı bir dönüm noktasıydı. İlk olarak o yılda yönetimin içinde bir gerilimin olduğunu hissetmiştim.”

“Kulübe sadık olmakla David Dein’a sadık olmak arasında kalmıştım. Bugün hâlâ doğru kararı verip vermediğimi sorguluyorum zira işler ondan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.”

Wenger, hangi takımla anlaşabilirdi?

Ayrıca Wenger, hangi takımlardan teklif aldığına da değindi: “Fransa Millî Takımı’na gidebilirdim.”

“İngiltere Millî Takımı fırsatı da iki-üç kez gelmişti. İki kez de Real Madrid’le anlaşma fırsatım doğmuştu.”

“Juventus, Paris Saint-Germain ve hatta Manchester United’a bile gidebilirdim.”

Wenger’in Arsenal’deki mirası

Arsenal’e 17 kupa kazandıran Wenger, ayrıca kulübü tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi finaline de çıkarmıştı.

Fransız menajerin döneminde Arsenal, üç Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 2003-04 sezonunda da namağlup zafere ulaşırken bir ilki başarmıştı.

Ayrıca Wenger, yedi kez de FA Cup zaferi yaşadı.

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