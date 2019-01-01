Wenger: Arsenal, Messi-Pique-Fabregas üçlüsünü istedi

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, kulübün Messi-Pique-Fabregas üçlüsünü transfer etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Arsene Wenger, Cesc Fabregas'ın 'e transfer olduğu dönemde kulübün Gerard Pique ve için de girişimlerde bulunduğunu itiraf etti.

Cesc Fabregas, alt yapısından çıktıktan sonra 2003 yılında Arsenal'e transfer oldu ve birkaç sezon boyunca takımının kilit isimlerinden biri haline geldi. Arsenal yetkilileri, Fabregas'ın performansından memnun olunca hedefini Pique ve Messi'ye yöneltti.

Dönemin Arsenal Teknik Dİrektörü Arsene Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada bu hedefler konusunda detay vermemiş olsa da kulübün oyuncular için ne kadar istekli olduğundan söz etti:

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"Pique, Messi ve Fabregas için şansımızı denedik ama Messi için anlaşmanın kıyısından bile geçemedik. O zamanlar bile üçü çok büyük futbolculardı. 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadığımız finalde Messi sahada değildi çünkü bir sakatlığı vardı. 13 yıldan bu yana takımı için vazgeçilmez bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu adamın yaptıkları inanılmaz."

Wenger açıklamasının devamında için de girişimlerde bulunulduğunu ve Messi ile birlikte aynı tarafta oynama ihtimalinin olabileceğinden bahsetti:

"Bu gerçekten fantezi futbolu olurdu. İkisini de takımımda çok isterdim."