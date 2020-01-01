Wendell: Kai Havertz, Premier Lig'in hayalini kuruyor

Bayer Leverkusen’in Brezilyalı futbolcusu Wendell, takımın yıldız ismi Kai Havertz’in Premier Lig’de oynamak istediğini açıkladı.

Transferin gözde ismi Kai Havertz’in kariyer hedefini takım arkadaşı Wendell açıkladı.

The Sun’a konuşan Wendell, “Eğer İngiltere’ye giderse onun için harika olur. Sanırım o da Premier Lig’de oynamanın hayalini kuruyor” ifadelerini kullandı.

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Havertz’in komple bir futbolcu olduğunu söyleyen Wendell, “Forvette, forvet arkasında, kanatlarda… Kısaca her yerde oynayabiliyor. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor” dedi.

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’de sportif direktör Rudi Völler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şartların uygun olması Havertz’i bırakabileceklerini açıklamıştı.

21 yaşındaki Havertz, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 16 gol atıp 9 da asist yaptı.

