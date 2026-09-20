Wout Weghorst, FC Twente’nin pazar günü PSV karşısında aldığı 3-2’lik müthiş galibiyetin ardından mutluluktan havalara uçtu. Golcü oyuncu son bölümde kritik eşitlik golünü attı, birkaç dakika sonra da Daouda Weidmann’ın geri dönüşü tamamladığını gördü, ancak maçın ardından ESPN yayınında asıl konuşulan konu, hakem Serdar Gözübüyük ile yaşadığı tartışma oldu.

“Harika bir öğleden sonra, gerçekten keyif aldık” diyerek söze başlayan Weghorst, gözle görülür şekilde memnundu. Golcüye göre Twente, maç öncesinde belirlenen planı mükemmele yakın uyguladı. “Zaman zaman önde baskı yapmak, diğer anlarda ise daha alçak bir bloktan kontraya çıkmak istedik. İlk yarıda yaklaşık 15 dakikalık bölüm dışında bunu maçın büyük kısmında çok iyi yaptık ve bence daha iyi taraftık.”

Weghorst, 79. dakikada Matej Kovar’ı geçerek 2-2’yi kendisi sağladı. Kısa süreli bir ofsayt şüphesi yaşansa da tecrübeli forvet, büyük ekranda görüntüyü görünce golünün geçerli olacağını hemen anladı. “Hakem beklememiz gerektiğini söyledi ama görüntüyü görünce hemen düşündüm: hayır, bu kesinlikle ofsayt değil. O anda aslında yeterince anlamıştım.”

Weghorst’a göre beraberlik golü, Twente’ye galibiyet için son itişi verdi. “Bu bizim için başlangıç işaretiydi: tamam, skor 2-2 ama bu henüz hiçbir şey. O maçı kazanmak istiyorduk, bunu sahaya yansıttık ve sonunda o galibiyeti de hak ettik.” Golcü oyuncu ayrıca De Grolsch Veste’deki destekten büyük keyif aldığını söyledi ve bu maçı Twente’ye gelişinden bu yana yaşadığı en güzel anlardan biri olarak nitelendirdi.

Ancak son bölümde Weghorst adına bir gerginlik de yaşandı. Golcü oyuncu, Armando Obispo’dan bileğine bir tekme aldı ve ardından Gözübüyük’e şikâyette bulundu, bunun sonucunda da sarı kart gördü. Weghorst, bu pozisyonda Obispo’ya ise hiçbir sitemde bulunmadı: “Bunu bilerek yapmadı, anlıyor musun. Sonuçta bu da ikili mücadelenin içindeydi.”

Weghorst’u asıl rahatsız eden ise Gözübüyük’ün tepkisi oldu. “Böyle bir maçta mücadelenin hararetinin içindeyken, biraz duygunun da olabileceğini düşünüyorum” diye açıkladı. Ardından golcü oyuncu, hakemin kendisini uzaklaştırma şekline eleştiri getirdi: “Beni öyle bir tavırla uzaklaştırdı ki, kendi köpeğimle bile öyle konuşmam diye düşündüm.”

Weghorst, bu sözleri daha sonra doğrudan Gözübüyük’e de söylediğini anlattı. “Bunu ona söyledim ama bunun için bana sarı kart verdi. Sanırım bunu son dört maçta da yaptı, bu yüzden bunun hâlâ keyfî olup olmadığını merak ediyorum.” Yine de golcü oyuncu, olayı gereğinden fazla büyütmek istemedi: “Üzücü ama hiç önemli değil.”