Weghorst, devre arasındaki tuhaf ritüeliyle izleyicilerden yorum yağmuru aldı

Wout Weghorst, pazar öğleden sonra yalnızca PSV'ye karşı attığı kritik golle (3-2 galibiyet) dikkat çekmedi. FC Twente'nin golcüsü, ikinci yarının başlamasına kısa süre kala orta noktada yaptığı dikkat çekici ritüelle de şaşkınlık yarattı. Görüntüler sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Weghorst, devre arasının ardından sahaya dönen ilk oyuncu oldu ve doğrudan orta noktaya yöneldi. Burada parmaklarıyla birkaç kez dikkat çekici kesme hareketi yaptı, ardından oyuncuların geri kalanı yeniden ortaya çıkmadan önce birkaç kez ellerini çırptı.

ESPN bu anı kayda aldı ve görüntüleri daha sonra X'te “Wout Weghorst ikinci yarıya hazır gibi görünüyor ✂️” notuyla paylaştı. Kısa süre içinde görüntü on binlerce kez izlendi ve paylaşımın altına yorumlar yağdı.

Birçok kullanıcı bu dikkat çekici görüntüye oldukça eleştirel yaklaştı. Bir takipçi, “Hem komik hem de endişe verici” diye yazarken, bir başkası “Bu AI değil, açıklığa kavuşturalım?” diye sordu. Bir başka yorumda ise alaycı bir şekilde “Artık bir Wout Cam'iniz mi var?” denildi.

Herkes Weghorst'un bu hareketini beğenmiş değil, ancak anın mizahını gören kullanıcılar da var. Bir kişi, “Sesli sesli gülmek zorunda kaldım” diye yazarken, bir başka yorumda da “Haha, Weghorst hakkında bir tweet atıldığında her zaman çok fazla tepki gelmesini harika buluyorum” ifadeleri yer aldı.

Bir başka kullanıcı ise golcünün hareketlerinin arkasında sportif bir açıklama aradı. “Bunlar keskin kalmak için yapılan motorik egzersizler... parmaklarla yapılan ilkini bir deneyin. İnsanların dörtte üçü bunu yapamaz...” ifadeleri, ESPN'in görüntülerinin altında yer aldı.

Weghorst'un ikinci yarıya hazır olduğu ise daha sonra sahada da ortaya çıktı. FC Twente, PSV karşısında uzun süre 1-2 gerideydi, ancak golcü oyuncu 79. dakikada Matej Kovar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla 2-2'yi bularak eşitliği sağladı.

Dört dakika sonra Daouda Weidmann, ev sahibi ekibin geri dönüşünü 3-2'lik golle tamamladı. Twente böylece PSV'ye VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki ilk yenilgisini yaşattı.







