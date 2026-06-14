Weghorst, Ajax'tan kesin olarak ayrılacak gibi görünüyor: "Orada evlere bile bakıyor"

Wout Weghorst, Benfica'nın ilgisini çekiyor. Gazeteci Mounir Boualin, bunu Pazar günü Versuz'un DünyaKupası canlı yayınında açıkladı. 33 yaşındaki forvetin Ajax ile sözleşmesi sona ermek üzere ve bu yaz Amsterdam'dan ayrılacak gibi görünüyor.

"Benfica'nın onu takip ettiğine dair ısrarlı söylentiler duyuyorum. Duyduğum kadarıyla Weghorst, Portekiz'de evlere bile bakmış," diyerek Boualin, Ajax ve Hollanda milli takımının uzun boylu forvetiyle ilgili durumu açıkladı.

"Henüz kesin bir şey söyleyemem. Ama bu, benim düşündüğüm bir kaynaktan geliyor..." diyen Boualin, Benfica'nın önümüzdeki dönemde Weghorst'a olan ilgisini somutlaştıracağını da dışlamıyor. "Onun için belirli bir rol gördüklerini düşünüyorum."

Weghorst'un Johan Cruijff ArenA'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Borne'lu deneyimli forvet, bu nedenle bedelsiz olarak transfer edilebilir, ancak diğer kulüplerle henüz somut bir görüşme planlanmıyor.

Algemeen Dagblad gazetesi daha önce, teknik direktör Jordi Cruijff'in 2024'te Ajax'a transfer olan Weghorst'un kazanma mentalitesinden etkilendiğini bildirmişti. Tüm bunların iki taraf arasındaki işbirliğinin devam etmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise henüz belli değil.

Ancak Weghorst, Ajax'tan ayrılacağını düşünüyor. "Evet, öyle düşünüyorum. Çok güzel iki yıl geçirdim. Doğu'dan gelen bir çocuk olarak burada futbol oynama fırsatı bulduğum için çok gurur duyuyorum," dedi birkaç hafta önce ESPN'e verdiği röportajda.

"Kendi geleceğinizi düşünüyorsunuz. Şu anda Amsterdam'a yönelik somut bir gelişme yok. Bakalım ne olacak. Şu anda odak noktamız Dünya Kupası," dedi Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası grup aşamasında Japonya ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Ajax'ın forveti, yurtdışında oynamak ne demek olduğunu iyi biliyor. Weghorst geçmişte VfL Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United ve TSG Hoffenheim formalarını giymişti.