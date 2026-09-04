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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Watkins, Şebab derbisinde Hilal'in hücumuna liderlik edecek: İşte Martinelli'nin durumu

Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
O. Watkins
G. Martinelli
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
İngiltere
Brezilya
İtalya

İnzaghi, Al Hilal'in ilk 11'ini açıkladı

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'ndeki Shabab maçında yeni İngiliz golcüsü Ollie Watkins'i ilk on birde sahaya sürmeye karar verdi.

Hilal, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin beşinci haftasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Shabab'a konuk olacak.

Inzaghi, derbinin ilk on birini açıkladı. Watkins, geçtiğimiz salı günü üçüncü haftada Ahli'ye 3-0'lık galibiyette yedek olarak girip gol attıktan sonra ilk kez hücum hattına liderlik ediyor.

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İngiliz golcü, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ve Sultan Mendeş'in yanında forma giyecek; Arsenal'den gelen yeni transfer Brezilyalı Gabriel Martinelli ise yedek kulübesinde oturacak.

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İtalyan teknik direktör, oyuncusu Mohammed Kanno'yu Sırp Sergej Milinković-Savić ve Portekizli Rúben Neves'in yanında orta sahaya geri döndürdü; Nasser Al-Dawsari ise yeniden yedek kulübesine çekildi.

Savunma hattında ise sakatlıkları nedeniyle stoper Ali Lajami ve Fransız bek Théo Hernández'in yokluğunu telafi etmek için Hassan Tambakti ve Muteb Al-Harbi ikilisi ilk on birde yer aldı.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal derbiye Suudi Ligi puan tablosunun zirvesinde, 12 puanla ikinci sıradaki Nassr'ın önünde averajla lider olarak giriyor; Shabab ise 3 puanla on üçüncü sırada bulunuyor.

Hilal'in ilk on biri şu şekilde:

  • Kaleci: Yassine Bounou
  • Savunma hattı: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Muteb Al-Harbi
  • Orta saha: Mohammed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Rúben Neves
  • Hücum hattı: Sultan Mendeş - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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