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Watkins: Manchester City'nin tokadı Hilal'e katılmamın sebebiydi

O. Watkins
Al Hilal
M.City
Premier Lig
İngiltere
Suudi Arabistan

Yeni transferden çarpıcı açıklamalar

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins, kulübe katılmasının sırlarını açıkladı ve Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'ye karşı alınan galibiyetin bunda etkili olduğunu belirtti.

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Hilal, geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda City'yi 4-3 mağlup etmiş, ardından dün Pazar günü Aston Villa'dan gelen Watkins ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Watkins, Hilal kulübünün medya merkezine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harika bir adım, özellikle benim için. Bu köklü kulübe katıldığım için son derece mutluyum."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Hilal'e katıldım çünkü Asya'nın en büyük ve en çok kupa kazanan kulübü, dünyada büyük bir taraftar kitlesine sahip. Hiç şüphesiz bu insanları mutlu etmek istiyorum."

Ve ekledi: "Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum, ilk maçımın kendi sahamızda olması güzel. Takıma galibiyet kazandırmak için yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum."

Şöyle bitirdi: "Hilal'in Manchester City'ye karşı aldığı galibiyet, bu adımı atmam ve bu kulübü, tüm Suudi Ligi'ni tanımam için beni yönlendiren en önemli unsurlardan biriydi."

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