Hilal, önümüzdeki salı akşamı Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Ahli ile kızışacak bir karşılaşmaya hazırlanıyor. "Lider"in kadrosunda önemli birkaç oyuncunun hazır durumuna ilişkin olumlu işaretler öne çıkarken, yeni hücum transferi Ollie Watkins'in de ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

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Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesine göre, Hilal beklenen karşılaşma öncesinde bazı oyuncularının hizmetlerine yeniden kavuştu. Simon Bouabri ve Hassan Tambakti'nin Ahli karşısında oynamaya hazır hale gelmesi, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'ye takımın çeşitli hatlarında ek seçenekler sunuyor.

Tambakti'nin dönüşü Hilal için özel bir önem taşıyor; zira takımın savunma hattında daha fazla istikrar ve sağlamlığa ihtiyacı var, özellikle de milli savunmacının geçtiğimiz dönemde eksik kalması nedeniyle. Bouabri'nin hazır durumu ise sezonun en zorlu sınavlarından biri öncesinde teknik direktöre yeni bir katkı anlamına geliyor.

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Bu gelişmeler, İngiliz Ollie Watkins'in Ahli karşısında sahaya sürülebileceğine işaret eden raporlarla aynı zamana denk geliyor. Hilal, Aston Villa'dan üç yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini resmen açıklamıştı ve yeni forvet, "Lider"in önümüzdeki dönemde bel bağladığı en dikkat çekici silahlardan biri haline geliyor.

Watkins'in muhtemel katılımı büyük önem taşıyor; çünkü bu, İngiliz forvetin Hilal forması altında ilk kez sahaya çıkışı olabilir ve üstelik Ahli karşısındaki ağır sıklet bir maçta. Böylece "Lider" taraftarları, yeni transferi daha en baştan zorlu bir sınavda izleme fırsatı bulacak.

Hilal, oyuncularının hazır durumunun ve Watkins'in hücum seçenekleri arasında yer almasının, Ahli karşısında güçlü bir maç ortaya koymalarına yardımcı olmasını umuyor. Özellikle klasiko, takımın Roshn Ligi'ndeki konumunu güçlendirmesi için önemli bir fırsat sunarken, Inzaghi üç puanı almak için elindeki tüm silahları değerlendirmeye çalışıyor.