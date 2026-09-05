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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Watkins, Hilal'in kalbinden ateşli bir mesajla Mitrovic'e meydan okudu

O. Watkins
A. Mitrovic
Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
İngiltere
Sırbistan
Suudi Arabistan

Deneyimli İngiliz forvetten çarpıcı açıklamalar

Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins, çarpıcı açıklamalarda bulunarak Zaim'in eski yıldızı Sırp Aleksandar Mitrovic'e meydan okudu ve onun bıraktığı mirası aşabileceğini vurguladı.

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Watkins, devam eden transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e katılmış, ikinci maçına çıkmış ancak Roshn Profesyonel Ligi'nin 5. haftasında Zaim'in Şebab'ı 2-0 yendiği karşılaşmada gol atamamıştı.

Watkins basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mitrovic'in Hilal'de neler sunduğunu izledim. Kesinlikle harika bir forvet ve büyük bir tarih yazdı."

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Şunları ekledi: "Her oyuncunun farklı bir hikayesi var ve ben bunu tekrarlayabilirim, hatta onu geçebilirim; yeter ki takım arkadaşlarım önümüzdeki dönemde bana yardımcı olsun."

Bazıları iki tecrübeyi karşılaştırmıştı; özellikle de Mitrovic 2023 yazında Fulham'dan Hilal'e katılmış, Watkins de yine İngiltere'den, ancak Villa kapısından gelmişti.

Watkins, Zaim'in Ehli'yi 3-0 yendiği ilk maçında gol katkısını kaydetmiş, oyuna sonradan girerek üçüncü golü kafa vuruşuyla atmıştı.

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