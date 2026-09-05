Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins, çarpıcı açıklamalarda bulunarak Zaim'in eski yıldızı Sırp Aleksandar Mitrovic'e meydan okudu ve onun bıraktığı mirası aşabileceğini vurguladı.

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Watkins, devam eden transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e katılmış, ikinci maçına çıkmış ancak Roshn Profesyonel Ligi'nin 5. haftasında Zaim'in Şebab'ı 2-0 yendiği karşılaşmada gol atamamıştı.

Watkins basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mitrovic'in Hilal'de neler sunduğunu izledim. Kesinlikle harika bir forvet ve büyük bir tarih yazdı."

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Şunları ekledi: "Her oyuncunun farklı bir hikayesi var ve ben bunu tekrarlayabilirim, hatta onu geçebilirim; yeter ki takım arkadaşlarım önümüzdeki dönemde bana yardımcı olsun."

Bazıları iki tecrübeyi karşılaştırmıştı; özellikle de Mitrovic 2023 yazında Fulham'dan Hilal'e katılmış, Watkins de yine İngiltere'den, ancak Villa kapısından gelmişti.

Watkins, Zaim'in Ehli'yi 3-0 yendiği ilk maçında gol katkısını kaydetmiş, oyuna sonradan girerek üçüncü golü kafa vuruşuyla atmıştı.