Wanda Nara'dan Icardi'nin kız kardeşine dava

Mauro Icardi’nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Icardi’nin kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, aile krizinin ortasında kaldı.

Ivana Icardi daha önce İtalya ve ’de televizyon programlarına katılmış ve Wanda Nara’nın yeğenlerini kendisine göstermediğini öne sürmüştü.

İkili, aralarındaki husumeti sosyal medyaya taşımış ve Twitter’da atışmışlardı.

Wanda Nara, Ivana Icardi’yi ismini şöhret ve para kazanmak için kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadığı için kaptanlığı elinden alınan ve kadro dışı bırakılan Mauro Icardi 3 Nisan’da oynanan maçında sahalara dönmüş ve ağları havalandırmıştı.

Icardi’nin bu sezon Inter formasıyla 31 resmi maçta 16 golü bulunuyor.