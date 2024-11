Wanda Nara, Mauro Icardi'nin mesajını yayınladı: "Sen benim zayıflığımsın"

Mauro Icardi'nin bir ayrı bir barışık olduğu çocuklarının annesi Wanda Nara, sarı-kırmızılı oyuncunun kendisine attığı mesajları yayınladı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılmıştı

Wanda, L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladı

Icardi çocuklarının annesini geri kazanmaya çalışıyor

NE OLDU? Mauro Icardi olaylı aşkı Wanda Nara ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı ve Wanda Nara, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile yeni bir aşka başladığını duyurup, "Mutsuz olduğum bir ilişkide sırf yakışıklılık için kalamam" demişti. Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan Mauro Icardi hem sahada hem de özel hayatında zor günlerden geçiyor. Wanda Nara şimdi de Mauro Icardi'nin kendisiyle barışmak için attığı mesajları sosyal medyada yayınladı.

NE SÖYLENDİ? Mauro Icardi'den gelen kişisel mesajları, Instagram hikayesinde yayınlayan Wanda Nara eski sevgilisinin kendisiyle barışmak istediğini gözler önüne serdi. Mauro Icardi, Wanda Nara'ya attığı mesajda şunları söylemiş: "Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."

BÜYÜK RESİM: Wanda Nara ise Mauro Icardi'ye şu yanıtı verdi: "Mauro başına gelenler için çok üzgünüm, zaten dizin bir süredir kötüydü. Şimdi iyileşmene bak, neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Kendine en iyi şekilde bak. Üzgünüm, artık bitti."

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi'nin ön çapraz bağları koptu ve Arjantinli yıldızın sezon sonuna kadar sahalara dönemeyeceği söyleniyor.