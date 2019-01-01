Wanda Nara: Icardi'nin Inter'den ayrılmak gibi bir planı yok

Mauro Icardi'nin temsilcisi ve eşi Wanda Nara, sezon sonu eşinin Serie A'dan ayrılmayacağını açıkladı.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bu sezonki tartışmalara rağmen önümüzdeki sezon 'de olacağını söylüyor.

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Icardi, Şubat ayında kaptanlıktan çıkarıldı ve uzun süren kontrat müzakereleri kulüple arasında gerginliğe yol açtı.

Bu gelişmelerin ardından iki ay boyunca oynamayan Arjantinli, Nisan başında oynanan maçıyla sahalara golle döndü.

Icardi'nin takımdaki geleceği netleşmemişken Wanda Nara, Verissimo'ya yaptığı açıklamada eşinin takımda kalmayı planladığını söyledi:

"Mauro gol atmaya devam edecek. O bizim ailemizin gücü. Artık daha sakin biri ve herkesi kucaklıyor. Çünkü her zaman iyi ilişkileri oldu. Gelecek yıl da Inter'de olmaya devam edeceğiz."

26 yaşındaki yıldızın adı ile anılmaya devam ederken, Inter ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.