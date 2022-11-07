Wanda Nara, rapçi L-Gante ile hakkında çıkan iddialara Mauro Icardi'nin çok sinirlendiğini söylüyor.

Wanda Nara ile Galatasaray'ın yeni golcüsü boşanacaklarını açıklamıştı

Arjantinli iş kadınının rapçi L-Gante ile birlikte olduğu iddia edildi

Wanda Nara ayrılık süreciyle ilgili konuştu

NE OLDU? Mauro Icardi bu sezonun başında Galatasaray'a imza atarken özel hayatında her şey yolunda görünüyordu. Wanda Nara çocuklarıyla birlikte geldiği İstanbul'da ilk olarak mutlu aile tablosu çizdi. Ancak kısa bir süre sonra işler tersine döndü. İkili ayrılacaklarını açıklarken Icardi, Türkiye'de kaldı, eşi Arjantin'e gitti. Bu sürede Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile birlikte olduğu iddiaları da gün yüzüne çıktı. Peki gerçekler neydi? Arjantinli iş kadını, ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

NE SÖYLENDİ? Canal 5'e konuşan Wanda Nara şunları söyledi: "Icardi ile iki aydır ayrıyız. Ama onu çok seviyorum. Benim için bu dünyadaki en önemli insan kendisi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro, bu iddialara çok kızdı ve beni sabahtan akşama kadar aradı. Beni yeniden kazanmaya çalışıyor ama attığı mesajları asla unutamam."

"Her şeyi bir yanlış anlaşılmadan başladı. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve bunu yaptım. Artık menajeri de değilim. Şimdilik asla barışmayı düşünmüyorum. Bu şekilde huzurluyum. Bir gün Mauro ile barışır mıyım bilmiyorum. Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve bu yüzden dostça ayrıldık. Ben Arjantin'de çalışıyorum, Mauro Türkiye'de ve çocuklarımız İtalya'da yaşamak istiyor."

MAURO ICARDI İÇİN SIRADA NE VAR? Mauro Icardi, Galatasaray ile birlikte Dünya Kupası öncesinde son maçına 12 Kasım'da Başakşehir karşısında çıkacak.