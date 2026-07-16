Walker: Tuchel ile Southgate arasında bir fark görmüyorum

Eski İngiliz milli futbolcu Kyle Walker, 2026 Dünya Kupası’nda yarı finalde elendikten sonra, İngiltere milli takımının şu anki teknik direktörü Thomas Tuchel ile selefi Gareth Southgate arasında bir fark olmadığını düşünüyor.

İngiltere milli takımı, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenildi. Üç Aslanlar, önümüzdeki Pazar sabahı Fransa ile üçüncülük maçı oynayacak.

İngiltere'nin 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçmesiyle Arjantin, mağlubiyete doğru gidiyordu; ancak Lionel Messi'nin takım arkadaşları durumu tersine çevirerek, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in golleriyle son dakikalarda (85. ve 90+2.) skoru 2-1'e getirdi.

Tuchel, oyuncularının yarım saatten fazla bir süre boyunca savunmaya çekilmesi ve kendisinin de sadece defansif oyuncu değişiklikleri yapması nedeniyle medya ve taraftarlar tarafından geniş çapta eleştirildi. Buna rağmen son dakikalarda kalesinde iki gol yedi ve bu goller, Üç Aslanlar’ın 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma umutlarını suya düşürdü.

Eski Manchester City oyuncusu Walker, "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Thomas Tuchel, bizi zafere taşımak için İngiltere milli takımının teknik direktörü olarak atandı. Ancak Gareth Southgate'in emrinde oynamış biri olarak, onun görevde olduğu dönemde bu Dünya Kupası'nda yaptıklarımızla arasında büyük bir fark görmüyorum."

Walker sözlerine şöyle devam etti: "Gareth bizi (2018'de) Dünya Kupası yarı finaline ve iki kez Avrupa Şampiyonası finaline taşıdı... Belki şimdi insanlar onun yaptıklarını ve herhangi bir turnuvada bu aşamayı geçmenin ne kadar zor olduğunu takdir ederler."

Şu anda Burnley’de forma giyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bu, kariyerimin son on yılı boyunca yaşadığımın aynısı. İngiltere milli takımında oynadığınızda her zaman olasılıklar ve şüpheler vardır. Hâlâ rekabet ediyoruz, ancak bu rekabet yeterli değil.”

Açıklamalarında şunlara da değindi: "Kızgın olduğumu söylemek istemiyorum çünkü oyuncuların ne kadar çaba sarf ettiklerini ve orada olmak için nelerden fedakârlık ettiklerini biliyorum. Ancak bir taraftarın bakış açısıyla, bir kez daha yaşanan hayal kırıklığını anlıyorum."

Şöyle devam etti: “Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar, ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bize bir şans yaratmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunu başarmak üzereydik. Bu sefer, geçen Dünya Kupası’na göre çok daha yaklaştık. Ama yine de başaramadık.”

Şöyle devam etti: “En iyi oyuncularınız çoğu maçta oynuyor ve sakatlıklarla boğuşuyorsa, teknik direktörün kadro seçimi yapması çok zor oluyor.”

Sonra da şunları ekledi: “Bukayo Saka’nın en iyi halini görmedik, belki Declan Rice’ın da bir dereceye kadar. Ayrıca John Stones sadece birkaç maçta oynadı ve Reece James da turnuvada pek fazla forma giymedi.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Sol bek pozisyonunda kimin oynayacağı, kimin oynamayacağı ve kimin kadroda yer almayacağı konusunda zorlandık.”

Ve şöyle devam etti: “Tuchel’in sözleşmesi bir sonraki Avrupa Şampiyonası’na kadar devam ediyor, bu yüzden o zamana kadar bu görevi yerine getirebileceğini umuyoruz.”

Tuchel’in ayrılması ve yeni bir teknik direktörün göreve getirilmesi olasılığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Bu görevi bir İngiliz teknik direktöre verebilir miyiz? Ancak Thomas Tuchel seviyesinde bir teknik direktör var mı? Muhtemelen yok.”

Şöyle devam etti: “İngiltere milli takımının teknik direktörü olabilmek için, ilk altı takımdan birini çalıştırmış, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş ve şampiyonluklar kazanmış olmanız gerekir.”

Şöyle ekledi: “Dikkatimi çeken isimlerden biri Eddie Howe, ancak İngiltere Milli Takımı’nı çalıştırmaya hak kazandıracak bir özgeçmişi var mı? Muhtemelen yok.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu nedenle, turnuva bittikten sonra teknik direktör değişikliğine başlanmasının zamanının geldiğini düşünmüyorum.”



