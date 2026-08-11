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Walid el-Ferrac: Suudi Ligi'ndeki harcamalar herkesi şoke edecek!

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Al Ittihad
Al Nassr FC
Al Qadsiah
Al Diriyah
Suudi Arabistan

Suudi medya mensubu, Roshn Ligi'ndeki gelişmeleri yorumluyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Waleed Al-Farraj, önümüzdeki dönemde Suudi Roshn Ligi'ne yapılacak harcamaların boyutunun herkesi şaşırtacağını vurguladı.

Al-Farraj, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir tweette şunları yazdı: "Sözleşmesi biten ya da sona ermek üzere olan her Suudi Arabistanlı oyuncuya tavsiyem, maddi taleplerini azaltmalarıdır."

Şöyle devam etti: "Menajerlerin baskı yaptığını, oyuncuların büyük hayalleri olduğunu biliyorum; ancak kulüplerdeki mali tablo ve transferlere yönelik desteğin azaltılması herkes için şaşırtıcı olacak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Akıllı olan, kabul edilebilir bir sözleşmeye yetişir; önümüzdeki dönemde harcamalarda kısıtlama olacak."

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Waleed Al-Farraj'ın açıklamaları, daha önce söylediklerini teyit ediyor: Birinci sınıf yıldızlar yerine genç oyuncuların kadroya katılmasına yönelik eğilim çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Suudi Ligi'ndeki transferlere yapılan harcamaların boyutu daha düşük olacak.

Bu politika, mevcut yaz transfer döneminde de teyit edildi; takımların çoğu genç yaştaki oyuncularla anlaşmaya yöneldi ve dünya futbolunun birinci sınıf yıldızlarından hiçbiriyle sözleşme imzalamadı.

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