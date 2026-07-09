Bayern Münih kadrosuna yeni katılan İsmail Sebari, Fransa maçı hazırlıkları kapsamında Fas milli takımının antrenmanlarına katılmaya devam etmedi ve sakatlığı nedeniyle Çarşamba akşamı yapılan antrenmana katılmadı.

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında bugün Perşembe akşamı Fransa ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Sibari, Kanada ile oynanan son 16 turu maçında sakatlık geçirmiş ve 22. dakikada yerini takım arkadaşı Sofyan Rahimi'ye bırakarak sahadan çıkmıştı.

Atlas Kaplanları, Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Kanada milli takımını 3-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi; üçüncü golü ise Rahimi attı.

"Foot Mercato" ağı, "BeIN Sports"a atıfta bulunarak, Sebari'nin Fransa maçında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu, oyuncunun "Les Bleus" ile oynanacak maç öncesi son antrenmana katılmadığını bildirdi.

Haberde, Fas milli takımının sağlık ekibinin Sebari'nin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu riske atmak istemediği belirtildi.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi'nin, Sebari'nin oynayıp oynamayacağına dair nihai kararını son ana kadar beklemesi bekleniyor, ancak Sebari'nin Fransa maçında forma giyme ihtimali büyük ölçüde düşük görünüyor.

Sebari, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının en golcü oyuncusu olarak gösteriliyor; attığı 3 golün tamamı grup aşamasında geldi.



