Wagner Ribeiro: Neymar Barcelona'ya dönmeyecek

Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, Brezilyalı yıldızın Barcelona'ya dönmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Neymar'ın 'ya geri dönüşü ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Brezilyalı yıldızın eski menajeri Wagner Ribeiro'ya göre ise böyle bir ihtimal bulunmuyor. Ribeiro, Neymar'ın 'de kalacağına inanıyor.

2017 yıında 222 milyon euro'luk rekor bir transfer ücretiyle PSG'ye giden Neymar'ın İspanya'ya dönmeyeceğini düşünen Ribeiro, Fox Sports'a verdiği röportajında şöyle söyledi:

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"Bence Neymar PSG'de kalacak çünkü transfer piyayası çok farklı. Futbolun ekonomik dünyası değişecek."

Başkanı Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etmeye çalıştığını söyleyen Ribeiro, "Daha önce birçok kez Madrid'e gittim çünkü Florentio Perez Neymar'ı transfer etmeye çalışıyordu. Geçen yıl mayıs ayında onun ofisindeydim. Bana Neymar'ı transfer etmenin hayalini kurduğunu söyledi" dedi.