Volkan Demirel'den şok çıkış! "Gelsin özür dilesin, yoksa..."

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından sert açıklamalarda buludu.

kaptanı Volkan Demirel, ile oynanan ve son dakika golüyle 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından sert mesajlar verdi.

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Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan deneyimli file bekçisi, maçın ardınan yayıncı kuruluşa konuştu.

"Oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir." diyen Volkan, şöyle devam etti "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi midir, tercümanı mıdır nedir maçın ardından soyunma odasına girereken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim! Herkes haddini bilecek. Belki o doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilsin!"