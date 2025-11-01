Volkan Demirel'in Gençlerbirliği kariyeri Göztepe mağlubiyetiyle başladı

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi mağlubiyetle başladı. Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı başkent ekibini 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Mücadelenin tek golü, ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. 45+1. dakikada Miroshi’nin sol kanattan yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Juan, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda başka gol olmadı.

Göztepe maça hızlı başlayan taraf oldu. 17. dakikada Janderson, kaleci Erhan Erentürk’ü zorlayan bir şut çekti ancak başarılı file bekçisi topu kornere gönderdi. 29. dakikada Juan’ın kafa golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 47. dakikada Taha Altıkardeş’in kafa vuruşunu Erhan Erentürk bir kez daha kornere çeldi.

62. dakikada Gençlerbirliği adına Göktan Gürpüz, yakaladığı pozisyonda kaleci Lis’i geçemedi. 76. dakikada Niang’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu da Lis güçlükle çıkardı. Karşılaşmanın son anlarında başkent temsilcisi beraberlik için yüklendi.

90. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sol kanattan gönderdiği tehlikeli ortayı yine Lis kornere çeldi.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Göztepe oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 19’a yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.