Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörlüğü

Sarı lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, bir gün A takımı çalıştırmayı hedefliyor.

Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, hedefinin A takımda teknik direktörlük yapmak olduğunu belirtti.

Futbolu bıraktıktan sonra sarı lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Volkan, DHA'ya verdiği röportajda Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalinin olduğunu söyledi.

Süper Lig'in beğenilen genç teknik adamları Erol Bulut ve Okan Buruk'la geçmişte sahada mücadele ettiklerini hatırlatan Demirel, bu isimlerin çok başarılı olduklarını dile getirdi ve ''O yüzden bizim umudumuz çok büyük. Ama tek derdimiz benim için Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım.'' ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel, 17 sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe'nin kalesini toplam 525 maçta korudu.