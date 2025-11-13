Volkan Demirel gelir gelmez Fenerbahçe’nin yıldızını istedi! Transferde sıcak gelişme

Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nde görevinin başına geçer geçmez Fenerbahçe’nin yıldızını transfer etmek istediğini bildirdi.

Ne söylendi?

Fanatik'te yer alan habere göre; Geride kalan sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 5 aydır kadroya girmeyen yıldız futbolcu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki oyuncunun yakın zaman takım ile birlikte idmanlara başlayacağı ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında kiralık olarak gittiği Eyüpspor'dan geri dönmesine rağmen, şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

Volkan Demirel'den kanca

Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi halinde, Volkan Demirel’in olası bir teknik ekip değişimi halinde kulüpte rol üstlenmesi bekleniyordu. Ancak Saran, Tedesco’yla devam kararı alınca, genç teknik adam da Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamıştı.

Volkan Demirel şimdi Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Emre Mor’u gözüne kestirdi. Demirel, Karagümrük’te de hocalığını yaptığı 28 yaşındaki futbolcuyla Başkent’te yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.