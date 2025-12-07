Volkan Demirel geldiği gibi gitti! Şok eden istifa kararı

Süper Lig'in 15. hafta maçında Gençlerbirliği, 29. dakikasında Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle biterken 65'te Koita, farkı ikiye çıkardı. 74. dakikada Metehan Mimaroğlu skoru 3-0 yaptı ve karşılaşmayı Ankara ekibi bu skorla kazandı.

Ne oldu?

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından istifa etti. 44 yaşındaki teknik adamın istifası, gündemi salladı.

Ne söylendi?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Maç sonunda skordan bağımsız söyleyeceklerim daha fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, maçın ardından ise şöyle konuştu:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı.

Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."