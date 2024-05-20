Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'den boşanıyor mu?

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel'in eşinden boşanacağı iddia edilmişti ancak bu iddialara yanıt geldi.

Volkan Demirel'in eşinden boşanacağı iddia edildi

Ancak Volkan Demirel'den yanıt geldi

Hatay depremi evliliklerini kurtarmada etkili oldu

NE OLDU? Sabah'tan Bülent Cankurt, Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel'in 13 yıllık eşi Zeynep Demirel'den boşanacağını iddia etti. Zeynep Demirel'in aslında daha önce boşanmak istediği ancak Hatay depreminin ardından bu kararı ertelediği söyleniyordu.

NE SÖYLENDİ? Volkan Demirel'den bu iddialara yanıt geldi: "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an Zeynep ile karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz."

BÜYÜK RESİM: 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, 2010'da Volkan Demirel ile nikah masasına oturmuştu. Şubat 2014'te büyük kızları Yade, Ağustos 2017'de de ikinci kızları Yeda'yı kucaklarına aldılar.

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SIRADA NE VAR? Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta Hatayspor'daki görevinden ayrılmıştı. Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Volkan Demirel'in önümüzdeki sezon için bir kulüple anlaşıp anlaşmayacağı henüz belli değil.