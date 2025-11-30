Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken gündemine Galatasaray'ın 2 yıldızını birden aldı. Demirel; Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'u da kadrosuna katmak için görüşmelere bulunmuştu.

Ne oldu?

Volkan Demirel bu kez de transferde hız kesmeyerek gözünü Galatasaray'a dikmiş durumda. Forma şansı bulamayan isimleri kadrosuna katarak ligin 2. yarısına iddialı bir kadro kurmak isteyen genç çalıştırıcı çalışmalarını sürdürüyor.

Ne söylendi?

Galatasaray’da gözden çıkarılan isimlerden Yusuf Demir’e teknik direktörlüğünü Volkan Demirel’in yaptığı Gençlerbirliği talip oldu. Taraflar görüşürken, Başkent ekibinin henüz genç oyuncuyla mutabakata varmadığı aktarıldı.

Volkan Demirel'in Galatasaray’dan ayrıca Berkan Kutlu’yu da istediği öğrenilirken Sarı-Kırmızılı ekibin 2 transfere de onay vereceğinin altı çiziliyor.