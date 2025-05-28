Volkan Demirel'den tepki: "Reklam yaptıracak olsam âlâsını yaptırırım"

Volkan Demirel futbolcu arkadaşları kendisiyle fotoğraf paylaştığında "PR yaptırdığını" söyleyenlere sert yanıt verdi.

Volkan Demirel kariyerine antrenör olarak devam ediyor

Futbolcular kendisiyle paylaşım yaptığında dikkat çektiğini söyledi

Futbolu bir reklam alanı olarak görmediğini belirtti

NE OLDU? Profesyonel kalecilik kariyerini 2019'da noktalayan Volkan Demirel ardından antrenörlüğe adım atmış ve Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK gibi takımların başında teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

NE SÖYLENDİ? Volkan Demirel, Asist Analiz'de futbolcularla fotoğraf çektirdiğinde bazı kişilerin bunu reklam olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Emre Mor benimle story paylaşıyor. Bunu ben yaptırmıyorum. Bazen görüyorum, 'Volkan PR yaptırıyor' diyorlar. PR yapacak olsam, alasını yaparım. Ben; Emre Mor'dan, İrfan Can Kahveci'den, Cenk Tosun'dan faydalanırım. Türk oyuncular olmadan şampiyonluk çok zor."

Ayrıca Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin genel durumunu da değerlendirdi: "Edin Terzic doğru bir isim değil. Fenerbahçe'ye kimi getirirsen getir, olmaz. Guardiola bile gelse olmaz. Mourinho geldi ya! Mourinho'dan büyüğü var mı? Niye olmadı? Çünkü DNA'yı bilmiyor. Fenerbahçe'nin DNA'sını bilmesi lazım."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Volkan Demirel son olarak Bodrum FK'yı çalıştırdı ve Şubat 2025'ten bu yana kulüpsüz.

SIRADA NE VAR? Şimdilerde Asist Analiz YouTube kanalında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in yeni sezonda herhangi bir takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı belirsizliğini koruyor.