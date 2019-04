Volkan Demirel: Çok dramatik ve zor bir dönemden geçiyorum

Fenerbahçe'nin emektar kalecisi Volkan Demirel, derbiyi ve Fenerbahçe'nin mevcut sezonunu değerlendirirken çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

’nin deneyimli kaptanı Volkan Demirel takımın son durumu, teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişi, yeni transferler, kariyer hedefi, kadro dışı kaldığı süreç ve özel hayatı hakkında konuştu.

TRTSpor 'a konuşan Volkan Demirel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Tabii ki şimdi Ersun Yanal burayı daha önceden bilen bir hoca. Fenerbahçe camiasını tanıyan bir hoca. Biz de onu çok iyi tanıyoruz. Ben her zaman şunu savunuyorum: Türk takımlarının başında her zaman Türk hocaların olmasından yanayım çünkü yabancı bir hocanın gelmesi burayı tanıması, buradaki adaptasyonu veya yabancının ’ye bakış açısı çok farklı. Bizim ligimizi biraz hafife alıyorlar ama bizim ligimiz hakikaten bakıldığında çok zor bir lig. Bire bir mücadelesi çok fazla olan, markaja dayalı bir futbolun olduğu sert bir ligde oynuyoruz ama dışarıdan gelen bilmediği için buradaki futbolu biraz kolay görebiliyor. Takımımızın toparlanmasında Ersun hocanın çok büyük katkısı oldu ama Ersun hocam da tabi ki zor bir dönemde göreve geldi. O’nu da tebrik etmek istiyorum çünkü gerçekten takımın durumu ortadaydı, zor dönemler geçiriyordu. Bu dönemde takımı alıp sahiplendi."

"Çok dramatik, zor bir dönemden geçiyorum"

"Şimdi hiçbir Fenerbahçeli'nin belki tahmin edemeyeceği belki söyleseler inanmayacağı belki rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz bir durum yaşıyoruz. Açıkçası kendi adıma konuşmak gerekirse çok dramatik, zor bir dönemden geçiyorum. Ama tabii ki futbolda bunlar yaşanıyormuş, bunları da yaşamak varmış. Bu durumdan en iyi şekilde çıkacağız. 8 maçı da kazanarak hiç olmazsa sezon sonuna kadar taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Durumumuz ne olursa olsun bu sene bizi yalnız bırakmadılar. Her maç ortalama 35 bin taraftara oynadık. Bu şu durumdaki bir büyük takım için mümkün olacak bir durum değil ama bunu Fenerbahçe taraftarı gösterdi."

"Bunları da yaşamak varmış"

"Taraftarımız emin olsun ki bir daha böyle bir durumda olmayacağını ben kendi adıma biliyorum. Çünkü bu sene gerçekten çok ekstra bir durum oldu. Tabii ki yaşadığımız için yani şu an içinde bulunduğumuz için belki sıkıntı yaşıyoruz ama bunları da yaşamak-görmek, gerçekten bu durumu anlayabilmek de hayatın içinde varmış. Ben 17 senedir bu camianın içindeyim böyle bir sezon yaşamadım bu sezon da bu sene yaşadık, inşallah bir daha yaşamayız. Çünkü hakikaten şampiyonluk mücadelesinde olmaktan daha zor bir durum. O yüzden şu an vermiş olduğumuz mücadele gerçekten şampiyonluk yarışından daha zor bir mücadele. Her maçımız zor geçiyor, her maçı kazanmak için çıkmak zorundasınız. Gerçi şampiyonlukta da böyle bir durum var ama bu sefer yenilme, duygu, his, bir korku, endişe oldu mu insanın içinde, o farklı yerlere götürebiliyor."

"Geleneği devam ettirmek istiyoruz"

"Derbi maçları her zaman farklı olur. Bu sene Fenerbahçe takımının derbi mağlubiyeti yok. Evet belki galibiyetimiz de yok ama mağlubiyetimiz de yok. deplasmanında aldığımız 1 puan ve 2-0 dan geri gelmek, Beşiktaş’ta 3-0’dan geri gelmek... Yani derbi maçları her zaman farklı atmosferde olur. O yüzden kimse sonucu öngöremez. 20 senedir gelen bir gelenek var, bu geleneği de biz durumlar ne olursa olsun devam ettirmek istiyoruz, devam ettireceğimize de inanıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu sadece benim söylemem değil; tüm Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler için bu böyledir: Fenerbahçe, Galatasaray maçları orada da burada da olsa futbolun bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesidir. İnşallah saha şartlarının iyi olduğu, kavganın kötülüğün olmadığı bir karşılaşma olur, kazanan taraf inşallah biz oluruz." dedi.

"Jübile yapmak gibi bir niyetim yok"

"Biri söyledi bana 'Jübile yapıyormuşsun' diye; Jübile yapmak gibi bir niyetim yok ama yaptırıyorlar bize herhalde jübileyi. Benim için şu an fiziğim ve durumum gereği erken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 6. şampiyonluğu Fenerbahçe takımında bir birey olarak, bir katkı sağlayarak, yaşamak istiyorum. Ayrıca 4. yıldızı takmak istiyorum. 17 senedir gelen bir hizmetim var. Bu isteklerimin de gayet normal olduğunu düşünüyorum. Hedefim Fenerbahçe camiasında en üst seviyede bırakmak. En uzun süre futbol oynayan, en çok maçta futbol oynayan belki şu an dünyada baksanız benim kadar uzun süreli camiada kalmış 1 tane futbolcu vardır. Bu isteklerim aslında çok üst düzey istekler değil sadece getirdiğim bir kariyerin güzel bir şekilde sonlandırılması ve zirvede bırakmak ve noktalamak gibi bir amacım var. Tabii ki bizim de zamanımız gelecek, değişecek."