Volkan Demirel boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel yönetimin istemesi halinde takımda kalacak. Teklif gelmemesi halinde gözünü ABD'ye çevirecek.

'de 17. sezonunu noktalayan ve sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı sorusu hala yanut bulabilmiş değil.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre tecrübeli eldiven ya Fenerbahçe'de kalacak ya da 'ye transfer olacak.

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Volkan Demirel’in çocuğunun eğitim hayatı sebebiyle ’de forma giymeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’de kalmazsa, teklifleri bu kritere göre değerlendireceği öğrenildi.

Ancak yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe’ye sonuna kadar açık kapı bırakan başarılı eldivenin, sarı lacivertli kulüpte kalması yönünde gelecek olası bir teklifte boş sözleşmeye imza atmaya, futbolu burada bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.