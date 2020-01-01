Volkan Babacan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Volkan Babacan ile ilgili menajer Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci alternatifleri üzerine çalışılıyor. İddialardan bir tanesi de Volkan Babacan'ın Beşiktaş'a transfer olacağıyla yönündeydi. Deneyimli eldivenin menajeri iddialara açıklık getirdi.

NTV'ye konuşan Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, siyah-beyazlı takımla görüşme yapmadıklarını söyledi.

Bulut, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında böyle bir anlaşma olsaydı bilgisi bize de verilirdi" ifadelerini kullandı.

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İki sezondur Mert Günok'un arkasında yedek bekleyen Volkan Babacan bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giydi.