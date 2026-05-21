Volendam'da tam bir kaos: Ajax - FC Groningen maçının ardından şiddetli çatışmalar

Perşembe akşamı sosyal medyada, Ajax ile FC Groningen arasındaki play-off maçının ardından yaşanan kargaşaya ait görüntüler ortaya çıktı. Videolarda, bir grup taraftarın deplasman tribününe yakın bölgeden Ajax taraftarlarının bulunduğu güvenlikli alana doğru ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Taraftarlar bu sırada çitlere yüklenerek birkaç bariyeri devirdi. Çitlerin arkasında konuşlanmış olan Çevik Kuvvet ekibi, olayların daha da tırmanmasını önlemek için hemen müdahale etti.

Görüntülerde, Jandarma'nın grubu durdurduğu ve FC Groningen'in otobüslerine doğru geri püskürttüğü görülüyor.

Orada bulunan polis memurlarından biri, kalabalığı geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Ardından durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor ve güvenlik güçleri taraftarların bariyeri aşmasını engelliyor.

Bu olaylar, FC Groningen'in taraftarlarını maça götürebilmek için her türlü çabayı sarf ettiği bir haftada meydana geldi. Başlangıçta Edam-Volendam belediyesi, geçen Pazar günü FC Volendam - Telstar maçı sırasında yaşanan olaylar nedeniyle bu hafta deplasman taraftarlarına izin vermeme kararı almıştı.

Belediye, polis ve ilgili taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından Salı günü, Johan Cruijff ArenA'da konserler düzenlendiği için Ajax'ın iç saha maçlarını oynadığı Volendam'da Groningen taraftarlarına kapıların açılmasına karar verildi.

Ajax, Davy Klaassen ve Jorthy Mokio'nun golleriyle Kras Stadyumu'nda 2-0 galip geldi. Oscar García'nın takımı 90 dakika boyunca daha iyi oynadı ve Groningen'i neredeyse tüm maç boyunca kontrol altında tuttu.