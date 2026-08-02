On sekiz Eredivisie kulübünün tamamı 2026/27 sezonu için yeni formalarını artık tanıttı. VZ'nin Forma Geçidi'nde tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir arada bulabilirsiniz.
ADO Den Haag
İç sahaADO Den Haag
DeplasmanADO Den Haag
Ajax
İç sahaAjax
DeplasmanAjax
Üçüncü formaAjax
AZ
İç sahaAZ
DeplasmanAZ
SC Cambuur
İç sahaSC Cambuur
DeplasmanCambuur
Excelsior Rotterdam
İç sahaExcelsior
DeplasmanExcelsior
FC Twente
İç sahaFC Twente
DeplasmanFC Twente
Üçüncü formaFC Twente
FC Utrecht
İç sahaFC Utrecht
DeplasmanFC Utrecht
Feyenoord
İç sahaFeyenoord
DeplasmanFeyenoord
Üçüncü formaFeyenoord
Fortuna Sittard
İç sahaFortuna Sittard
DeplasmanFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
İç sahaGo Ahead Eagles
DeplasmanGo Ahead Eagles
FC Groningen
İç sahaFC Groningen
DeplasmanFC Groningen
sc Heerenveen
İç sahasc Heerenveen
Deplasmansc Heerenveen
NEC
İç sahaNEC
DeplasmanNEC
Üçüncü formaNEC
4 Gün Yürüyüşü formasıNEC
PEC Zwolle
İç sahaPEC Zwolle
DeplasmanPEC Zwolle
PSV
İç sahaPSV
DeplasmanPSV
Üçüncü formaPSV
Sparta Rotterdam
İç sahaSparta Rotterdam
DeplasmanSparta Rotterdam
Üçüncü formaSparta Rotterdam
Telstar
İç sahaTelstar
DeplasmanTelstar
Willem II
İç sahaWillem II
DeplasmanWillem II