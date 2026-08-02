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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

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Voetbalzone'un 2026/27 sezonu Eredivisie forma geçidi

FEATURES
ADO Den Haag
Ajax
Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie


On sekiz Eredivisie kulübünün tamamı 2026/27 sezonu için yeni formalarını artık tanıttı. VZ'nin Forma Geçidi'nde tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir arada bulabilirsiniz.

ADO Den Haag

İç saha

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Deplasman

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

İç saha

Ajax thuisshirtAjax

Deplasman

Ajax uitshirtAjax

Üçüncü forma

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

İç saha

AZ thuisshirtAZ

Deplasman

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

İç saha

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Deplasman

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

İç saha

Excelsior thuisshirtExcelsior

Deplasman

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

İç saha

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Deplasman

FC Twente uitshirtFC Twente

Üçüncü forma

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

İç saha

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Deplasman

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

İç saha

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Deplasman

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Üçüncü forma

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

İç saha

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Deplasman

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

İç saha

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Deplasman

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

İç saha

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Deplasman

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

İç saha

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Deplasman

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

İç saha

NEC thuisshirtNEC

Deplasman

NEC uitshirtNEC

Üçüncü forma

NEC derde shirtNEC

4 Gün Yürüyüşü forması

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

İç saha

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Deplasman

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

İç saha

PSV thuisshirtPSV

Deplasman

PSV (uitshirt)PSV

Üçüncü forma

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

İç saha

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Deplasman

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Üçüncü forma

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

İç saha

Telstar thuisshirtTelstar

Deplasman

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

İç saha

Willem II thuisshirtWillem II

Deplasman

Willem II uitshirtWillem II


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