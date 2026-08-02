



On sekiz Eredivisie kulübünün tamamı 2026/27 sezonu için yeni formalarını artık tanıttı. VZ'nin Forma Geçidi'nde tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir arada bulabilirsiniz.

ADO Den Haag

İç saha

ADO Den Haag

Deplasman

ADO Den Haag

Ajax

İç saha

Ajax

Deplasman

Ajax

Üçüncü forma

Ajax

AZ

İç saha

AZ

Deplasman

AZ

SC Cambuur

İç saha

SC Cambuur

Deplasman

Cambuur

Excelsior Rotterdam

İç saha

Excelsior

Deplasman

Excelsior

FC Twente

İç saha

FC Twente

Deplasman

FC Twente

Üçüncü forma

FC Twente

FC Utrecht

İç saha

FC Utrecht

Deplasman

FC Utrecht

Feyenoord

İç saha

Feyenoord

Deplasman

Feyenoord

Üçüncü forma

Feyenoord

Fortuna Sittard

İç saha

Fortuna Sittard

Deplasman

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

İç saha

Go Ahead Eagles

Deplasman

Go Ahead Eagles

FC Groningen

İç saha

FC Groningen

Deplasman

FC Groningen

sc Heerenveen

İç saha

sc Heerenveen

Deplasman

sc Heerenveen

NEC

İç saha

NEC

Deplasman

NEC

Üçüncü forma

NEC

4 Gün Yürüyüşü forması

NEC

PEC Zwolle

İç saha

PEC Zwolle

Deplasman

PEC Zwolle

PSV

İç saha

PSV

Deplasman

PSV

Üçüncü forma

PSV

Sparta Rotterdam

İç saha

Sparta Rotterdam

Deplasman

Sparta Rotterdam

Üçüncü forma

Sparta Rotterdam

Telstar

İç saha

Telstar

Deplasman

Telstar

Willem II

İç saha

Willem II

Deplasman

Willem II



