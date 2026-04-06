Voetbalzone Haftanın Takımı: Ismael Saibari, şampiyon PSV'nin kralı

VriendenLoterij Eredivisie'nin 29. haftası sona erdi. PSV, 27. kez Hollanda şampiyonu oldu. Eindhoven'da büyük bir kutlama yaşanırken, Paskalya tatili boyunca Amsterdam ve Rotterdam oldukça sakin geçti. İşte hafta sonunun öne çıkan isimleri!

Bart van Rooij, bu sezon bir kez daha VZ Haftanın Takımı'nın sağ bekini seçildi. Kanat bekçisi, Cumartesi akşamı Johan Cruijff ArenA'da FC Twente'nin Ajax'ı 1-2 mağlup ettiği maçın galibi oldu. Takım arkadaşı Ramiz Zerrouki de memleketinde göze çarpan isimlerden biriydi.

Ismael Saibari, PSV'deki son aylarını geçiriyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anki formuyla ligin hakim şampiyonu için vazgeçilmez hale geldi. Faslı milli oyuncu, 25 lig maçında şimdiden 14 gol ve 8 asist kaydetti ve Dünya Kupası sırasında piyasa değerini daha da artırabilir.

Dünya Kupası öncesinde dikkatleri üzerine çekebilecek bir diğer isim ise AZ'nin forveti Mexx Meerdink. Memphis Depay'ın kondisyon eksikliği nedeniyle kadrodan düşmesi durumunda, profil olarak mükemmel bir yedek gibi görünüyor. Fortuna Sittard'a karşı (2-0 galibiyet) Meerdink açılış golünü attı.

VZ Haftanın Takımı: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Bart van Rooij (FC Twente), Nick Verschuren (FC Volendam), Dies Janse (FC Groningen), Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles); Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Ismael Saibari (PSV); Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Maxence Rivera (sc Heerenveen).