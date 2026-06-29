Vlahovic, kendini tanıtmak için Barcelona’yı aradı

Dusan Vlahovic, serbest oyuncu piyasasının en önemli isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor ve kariyerine devam etmek için doğru takımı arıyor. Beşiktaş ile görüşmeler devam ediyor, ancak Sırp forvet, birinci sınıf bir Avrupa kulübünden teklif almayı umduğu için henüz kesin bir karar vermedi.





BARSELONA’YA YÖNELİŞ - Mundo Deportivo’nun haberine göre, eski Fiorentina forveti, Blaugrana’nın transfer piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederek Barcelona’ya yeniden teklifte bulunmuş.





Katalan kulübü, Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından yeni bir hücum lideri arayışında ve Julián Álvarez’iana hedefi olarak belirlemiş durumda. Ancak Arjantinli forvetin transferinde yaşanabilecek olası zorluklar, başka senaryoların da gündeme gelmesine yol açabilir; Vlahovic ise Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olma fırsatını bekliyor.