Vlahovic, Barcelona'ya transfer olmak için geleceğini riske atıyor

Sırbistan Millî Takımı forveti Dusan Vlahovic, bu yaz Barcelona'ya transfer olmak için riskli bir strateji izlemeye devam ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Vlahovic ve çevresi, sonunda Barcelona ile imza atma seçeneklerine sahip olduklarına ikna olmuş şekilde, Katalan takımının piyasadaki gelişmelerini temkinli bir biçimde takip ediyor.

Gazete, Vlahovic'in yaklaşık bir aydır Beşiktaş'tan hizmetlerini almaya yönelik dev bir mali teklif elinde bulundurduğunu belirtti. Türk kulübü kendisine, imzalayacağı iki sezonun her biri için sekiz milyon euro net yıllık maaşın yanı sıra beş milyon eurodan fazla imza bonusu öneriyor; bu, ekonomik açıdan başka hiçbir kulübün dengeleyemeyeceği bir teklif.

Gazete, Vlahovic'in yanıt için makul bir süre talep ettiğini, ardından Beşiktaş'tan nihai bir ültimatom aldığını, ancak Sırp golcünün daha fazla süre istediğini açıkladı.

Transfer şimdiye dek son bulmadı; bunun nedeni, Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kulüp yönetiminden sabırlı ve sakin olmalarını istemesiydi. Italiano, Vlahovic'i Fiorentina'daki en iyi dönemlerinde çalıştırmıştı ve onun takımında fark yaratacağına tamamen ikna olmuş durumda.

Vlahovic'in temsilcileri, transfer döneminin başında oyuncunun hizmetlerini Barcelona'ya sundu; ancak Katalan kulübü, onun bir öncelik olmadığını kesin bir dille açıkladı. Ayrıca mali talepleri de kabul görmedi; zira 10 milyon euro değerinde imza bonusu ve 8 milyon euro net yıllık maaş istemişti.

Bu seçenek tamamen devre dışıydı; çünkü sportif yönetim ve teknik direktör Hansi Flick her zaman Arjantinli forvet Julian Alvarez'e öncelik veriyor ve onu kadroya katmak için mücadele edecekler.

Vlahovic, zaman geçtikçe ve Juventus'tan kesin olarak ayrılmasının ardından önceki mali taleplerinden geri adım attı; Barcelona lehine, Katalan kulübünün mali tavanına uyacak şekilde şartlarını düşürdü.

Buna rağmen Sırp forvet beklemek zorunda; zira ismi hâlâ masada duruyor, ancak Katalan kulübü tarafından ileriye dönük herhangi bir adım atılmış değil. Bu durum, Barcelona yönetiminin bu adımı atıp atmayacağına dair şüpheler ortasında yaşanıyor; özellikle de onu üst düzey becerilere sahip bir forvet olarak görmelerine karşın, son dönemdeki fiziksel sorunları ve oyun tarzının pek çok şüphe uyandırması nedeniyle.

Vlahovic, stratejisinin taşıdığı riske rağmen umuda tutunmayı sürdürüyor; zira Beşiktaş teklifini geri çekmeye karar verebilir ve oyuncu bir adrese sahip olmadan kalabilir. Türk yönetim ona 10 Ağustos'a kadar süre tanıdı ve o, şu an için kaderinin belirlenmesini bekleyerek risk alıyor.