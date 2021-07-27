Vladimir Petkovic'in yeni adresi belli oldu

İsviçre Milli Takımı'nı Euro 2020'de çeyrek finale taşıyan Boşnak teknik adam, yeniden yapılanmak isteyen Bordeaux'yu çalıştıracak.

2014'te başına geçtiği İsviçre'nin kayda değer bir gelişim göstermesini sağlayan Vladimir Petkovic'in, devam eden kontratına rağmen 7 sene süren macerasını Euro 2020 sonunda tamamlaması bekleniyordu. İsmi bir süredir farklı kulüp takımlarıyla anılan başarılı teknik direktör, Jean-Louis Gasset ile yollarını ayıran Bordeaux'nun başına geçti.

Petkovic'in İsviçre Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2022'ye dek devam eden sözleşmesinin feshi için federasyon ile bir anlaşmaya varan Fransız kulübü, 57 yaşındaki Boşnak teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Petkovic'in cumartesi günü Troyes'a karşı oynanacak hazırlık maçında takımının başında olması bekleniyor.

Vladimir Petkovic, Euro 2020'de elde ettiği başarılı sonuçlarla İsviçre'nin tarihinde ilk kez bir turnuvada çeyrek finale çıkmasını sağlamıştı.