Vitsel: Fas herkesi şaşırttı... Belçika'dan daha güçlü takımlar var

Belçikalı milli futbolcu Axel Witsel (37), daha güçlü takımların varlığı nedeniyle ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndaki şansının önceki turnuvalara göre daha düşük olduğunu düşünüyor.

"Flash score" sitesine verdiği röportajda, İspanya'nın Girona takımında forma giyen oyuncu, Belçika'nın önceki turnuvalardaki performansı hakkında şunları söyledi: "Bence bizim neslimiz muhteşem şeyler başardı. 2018'de üçüncü olduk ve bu o zamanlar muhteşem bir şeydi."

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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Kimse Belçika'nın bu kadar ileri gideceğini beklemiyordu, ancak içimizde farklı bir şey yapabileceğimiz ya da biraz daha iyi olabileceğimiz hissi vardı... Yarı finale çıktığımızda her şey olabilirdi."

Eski Juventus ve Borussia Dortmund yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün durum belki farklı, kendimize karşı dürüst olmalıyız. Bence bizden daha güçlü takımlar var, örneğin Fransa gibi.

Onlar çok güçlü bir takım. Sonra İspanya ve Arjantin de var, yani bugün farklı bir dünyadayız."

Belçika milli takımında tecrübe ile gençliğin harmanlanması konusunda ise Witsel şunları söyledi: "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu yüzden ben, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois da buradayız. Yaşlanmaya başladık... Tek ben değilim, ama biz genç oyuncuların hayatını kolaylaştırmak için buradayız ve Dünya Kupası'nda ek deneyimin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum."

Dünya Kupası'ndaki sürprizler hakkında ise şunları söyledi: "Her Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler olur ve bazı milli takımlar çok ileri gider, tıpkı son kez Katar'da olduğu gibi, örneğin Fas gibi (dördüncü olduğu zaman)."

Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı 7. grupta Dünya Kupası'na katılacak.