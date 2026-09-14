Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Vasl'ın teknik direktörü Rui Vitoria, takımının bugün pazartesi akşamı Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının ilk haftasında Suudi Arabistan temsilcisi El Kadisiye'ye 2-1 mağlup olmasını değerlendirdi.

Vitoria maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İlk yarıda iyi ve dengeli bir maç ortaya koyduk, organize bir görüntü verdik, ancak hücumda etkili olamadık. İkinci yarıda ise El Kadisiye hatalarımızdan yararlanarak iki gol attı; ardından takımımız toparlandı ve geç bir gol bulmayı başardı, fakat beraberliği yakalamaya vaktimiz yetmedi. Performanstan memnunum ama sonuçtan memnun değilim."

El Vasl'ın ikinci yarıda arka arkaya iki gol yemesinin konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruya ise şu yanıtı verdi: "El Kadisiye çok organizeydi, eline geçen fırsatları değerlendirmeye çalıştı ve bunda başarılı oldu. Daha konsantre olabilir ve arka arkaya iki gol atmalarına izin vermeyebilirdik. Ancak maalesef maçta toparlanmamız geç geldi, tek bir golle yetindik ve sonucu geri çeviremedik."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha detaylı tartışabilirsiniz

Diğer yandan El Kadisiye'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, takımının kıtasal başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirerek El Vasl'ı yenmenin takımın ilk Asya macerasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Rodgers basın toplantısında şunları söyledi: "Doğru yoldan başladık ve Asya'daki açılışta galibiyet elde ettik. Ligde ve Asya Kupası'nda ortaya koyduğumuz oyundan memnunuz; dinlenme fırsatı bulup şartlar iyileştikçe daha iyi bir görüntü vereceğiz."

Takımın son maçlarını oynadığı zorlu koşullara da dikkat çeken Rodgers şöyle açıkladı: "Dar bir zaman diliminde, yüksek sıcaklık ve nem altında üç maç oynadık. Yaşadığımız tüm bu koşullardan ve maç baskısından sonra bugün kıtasal açılışta galibiyetle ayrılmamız, ardından dinlenip yaşanan her şeyi gözden geçirmemiz önemliydi."

Rodgers, El Kadisiye'nin kadrosunda değişiklik yapma kararı hakkında ise şunları söyledi: "Oyuncularda kısmi bir rotasyona gitmeye ve yerli oyunculardan yaklaşık beş isimden faydalanmaya çalıştık. Bazı oyunculara dinlenme fırsatı vermek önemliydi ve en önemli şeyi, yani galibiyeti elde ettik; bu da ilk Asya çıkışında mükemmel bir adım."

İngiliz teknik adam, önümüzdeki dönemde oyuncularının fiziksel yüklerinin yönetiminin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Gerekli rotasyonu yapacağım; büyük fiziksel baskılardan geçmiş oyuncularımız var."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha detaylı tartışabilirsiniz

Rodgers, oyuncusu Kenonis'i örnek göstererek şöyle açıkladı: "Kenonis, Dünya Kupası'nda ileri aşamalara kadar oynadı ve yaklaşık üç hafta sonra bize katıldı, tüm maçlarda görev aldı; bugün ise yorgunluktan sıkıntı çekerek ve bir sakatlık belirtisiyle oyundan çıktı."

Bir ay içinde 9 maç oynadıktan sonra El Kadisiye'nin hazırlıklarına ve takımın milli ara dönemi boyunca neyi planladığına dair soruya Rodgers, önümüzdeki aşamada dinlenmenin öncelik olacağını vurguladı ve şunları söyledi: "Bizim için önemli bir dinlenme dönemi olacak; bazı oyuncular ara döneminde dinlenmek için ayrılacak, ardından hazırlık temposunu artırabiliriz."

El Kadisiye'nin teknik direktörü şunları ekledi: "Tüm bu baskının ardından herkesin yeterince dinlenmesi gerekiyor. Oyuncularımız birer makine değil; onların da dinlenmeye ve rotasyona ihtiyacı var. Maç baskısı koşullarıyla uygun şekilde başa çıkmak önemliydi."

Rodgers açıklamalarını, El Kadisiye'nin Asya yolculuğunun başında en önemli hedefe, yani üç puanı hanesine yazmaya ulaştığını vurgulayarak tamamladı ve önümüzdeki milli ara dönemin takıma enerjisini toplama ve gelecek karşılaşmalara daha iyi hazırlanma fırsatı vereceğine işaret etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha detaylı tartışabilirsiniz